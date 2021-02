Győzike Zsoltiról: Majd a síromnál megbánja!

Hiába tűnt úgy, nem ásták el a csatabárdot a Gáspár testvérek. Győzike szomorúan számolt be az elmúlt időszakról.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Néhány hónappal ezelőtt arról szóltak a hírek, hogy a Gáspár testvérek hosszú évek után kibékültek egymással. Győzike a Borsnak elárulta: hiába nyújtott békejobbot, testvére nem kért belőle.

Gáspár Győzővel szinte madarat lehetett volna fogatni, amikor novemberben megcsörrent a telefonja és a vonal végén meghallotta öccse hangját. Zsolti arra kérte, béküljenek ki és adjanak egy közös nagyinterjút az egyik magazinnak.

Győzike örömmel mondott igent és lelki szemei előtt már látta, ahogyan a két család együtt tölti a karácsonyt és az újévet.

A Bors megtudta: a békülésből nem lett semmi. A kézfogás és az ölelkezés csak a kamerának és a pénzről szólt…

„Valóban volt egy teátrális békülés tavaly karácsony előtt, ami ha jól számolom, legalább hatvan percig tartott, vagyis addig, amíg ott volta fotós és az újságíró. Azóta nem láttam őt, pedig nagyon boldog voltam, hogy végre együtt töltjük az ünnepeket„ – kezdte a Borsnak Győzike.

”Azonnal szóltam Evelinnek, hogy kezdje el szervezni a szentestét, mert a testvérem és a családja is velünk lesz, de Zsolti még csak vissza sem hívta őt. Se egy telefon, se egy üzenet nem jött tőle, ahogyan az év utolsó napján sem”

– tárta szét a karját Győzike, aki feleségével hamarosan egy valóságshowban is szerepelni fog a Life TV-n, de Zsolti abban a műsorban sem csatlakozik hozzájuk.

„Hogy őszinte legyek, nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy zavarom őt abban, hogy felépítse a karrierjét.

Nem tudja elviselni, hogy 25 éve itt vagyok és itt is maradok. Olyan, mintha ő akarna lenni az egyetlen ismert Gáspár, miközben kénytelen tudomásul venni, hogy nem csak én, de Bea asszony és Evelin is messzebbre jutott a siker útján, mint ő. Isten látja lelkem, én soha nem versenyeznék vele, hiszen a testvérem, de nem vagyunk egyformák. Ő tudja, mit miért tesz, és miért fordítja el a fejét, ha véletlenül összefutunk a ház kőrül vagy a városban. Majd a sírom mellett állva rájön, mit is jelent testvérnek lenni, de akkor már késő lesz…” – le­gyintett szomorúan

Győzike nem titkolja, nagyon hiányzik neki az öccse, de már nem lát esélyt arra, hogy valaha visszataláljanak egymáshoz.

„Be kellett látnom, hogy a nagy békülés csak a pénzről szólt! Ezért akart békülni! Elhittem, hogy a közös interjú után minden rendben lesz köztünk, de Zsolti csak azt az 1 milliót látta maga előtt, amit tiszteletdíjként kaptunk. Csak csendben jegyzem meg, hogy azóta sem hozta át a részem, de még csak a postaládába sem dobta be. Ennyiért adta el a testvérét…” – nézett maga elé csalódottan Gáspár Győző, aki annak örült, hogy legalább édesapját visszakapta.

„A testvéremet ugyan elveszítettem, de az édesapámmal tavaly májusban kibékültünk. Vele tényleg rendeződött a viszonyunk, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. Azóta naponta beszélünk egymással és gyakran át is jön hozzánk. Ami a legszebb, hogy esténként felhív és a kisfiának szólít, amire korábban már na­gyon-nagyon régen nem volt példa” – mesélte könnyeivel küszködve Győzike, aki hozzátette, hogy a testvérviszály rányomja a bélyegét a gyerekek életére is, hiszen Zsolti azt sem engedi, hogy ők jóban legyenek egymással.