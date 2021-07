Felfoghatatlan fájdalom: az oltár előtt esett össze és halt meg a 11 gyermekes édesapa

Életük legszebb napja rémálomba fordult: a 11 gyermekes Paul Wynn éppen elvenni készült élete szerelmét, akivel már 21 éve éltek boldogságban, amikor rosszul lett az oltár előtt és meghalt.

Alison Wynn fiával az oldalán már a sorok között lépdelt az oltár felé, amikor azt látta, hogy élete párja összeesik, a család pedig felugrott és próbálták megmenteni az életét – írja a Bors.

Dad-of-11 dies at the altar moments before getting married in wedding tragedy https://t.co/pBb0OsFyXy

