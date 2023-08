A három előfutamból egyaránt az első öt szerezhetett helyet a keddi döntőre. Palkovits számára hullámzó volt a verseny, majd egy japán riválisával történt összeakadás után elesett. Nagy hajrába kezdett ezután két körrel a vége előtt, amivel fel is jött a mezőny elejére, ám ez sok energiát emésztett fel, így végül csak a 7. helyen ért célba 8:29.37-es idővel, ami nem ért finálét.

– Egy hullámvasút volt ez a verseny számomra, voltam nagyon mélyen és nagyon magasan is. A negyedik körben aztán nem tudom szebben mondani, de összeakadtam valami bokorugróval. Nekem sincs túl jó technikám gerendán, de az övé valami borzasztó volt, el is estünk. Rögtön felpattantam, fel is húztam magam az eseten, s végül úgy láttam, hogy el kell indulnom, mert ha az élmezőny mögött maradok, akkor ennyi esélyem se lett volna. Az sok energiát emésztett fel. Talán akkor sem lett volna meg a döntő, ha nem esek el, de közelebb jártam volna hozzá. Sajnálom, hogy így alakult – mondta Palkovits István az M4 Sport kamerái előtt a futás után.

