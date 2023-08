Vasárnap rendezték a budapesti atlétikai világbajnokságon a férfi kalapácsvetés döntőjét, melyet Halász Bence éremesélyesként várt. Rendkívül kiélezett csatában sokáig vezetett is, ám végül két riválisa meg tudta előzni. Halász bronzérme egyben a magyar küldöttség első érme a világbajnokságon.

Halász Bence rögtön az első kört követően élre állt 80,82-es kísérletével, miután megelőzte a hatodik vb-címére törő Pawel Fajdeket, aki kereken 80 méterrel indított. A jól kezdő duó mellett a kanadai Ethan Katzberg jelezte, hogy világbajnoki címért jött, aki 80,18-as eredménnyel közelített. Sokáig nem is változott a sorrend a hármas között, igaz, közben Halásztól elvettek egy dobást, ami egyéni legjobbja lehetett volna 81,02-vel, közben ráadásul első dobása is óvás alatt volt.

Némileg a semmiből aztán megérkezett a lengyel Nowicki is, aki 80,82-es kísérletével átvette a vezetést. Halász továbbra is 80 méter felett maradt (80,58), de az utolsó körben megérkezett Katzberg is, aki 80,25-tel élre állt. Az utolsó körben már nem változott a sorrend, így Halász Bence világbajnoki bronzérmes.

– Rendkívül nehéz bármit mondani, el vagyok érzékenyülve, nagyon hálás vagyok a közönségnek. Nélkülük biztosan nem ment volna.

– mondta Halász Bence a verseny után.

– Az első dobásnál látszott, mekkora magabiztosságot adnak nekem. Próbáltam utána javítani, ami nem sikerült, de hogy ennyi dobásom volt 80 méter felett, annak nagyon örülök. Minden volt ezen a versenyen, rendkívül feszült voltam én is, felfokozott állapotban, maximális fókusszal készültem, annyira lebegett a szemem előtt a cél. A hőn áhított 80 méter feletti eredmény le is vett rólam egy terhet az elején, de a dobásaimra nem is emlékszem igazán – mondta, majd hozzátette:

– Ilyen szeretettel körülvéve nem létezett, hogy ne sikerüljön a verseny.

Halász Bence azt is elmondta, hogy fog ünnepelni.

– Mára egy „grealishezést” tervezek, nagyjából azt kell elképzelni, amit ő csinált a Manchester City BL-győzelme után – vágta rá viccesen Halász.

Halász Bence a magyar atlétika 15. vb-érmét szerezte, és csatakozott a szintén kétszeres vb-érmes Gécsek Tiborhoz és Pars Krisztiánhoz.

A bronzérmes Halász Bence a férfi kalapácsvetés döntője után a budapesti atlétikai világbajnokságon

Fotó: Derencsényi István

Férfi kalapácsvetés, világbajnok:

1. Ethan Katzberg (Kanada) 81,25 m

2. Wojciech Nowicki (Lengyelország) 81,02 m

3. HALÁSZ BENCE 80,82 m

Rába Dániel és Varga Donát a selejtezőben kiesett.

