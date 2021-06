Megannyi egyedülálló természeti látnivaló

Akár növényekről, akár madarakról van szó, Csongrád-Csanád megye több szempontból is rekorder.

Gulipánból és sirályból Csongrád-Csanád megyében fészkel a legtöbb, az ásotthalmi mocsári kardvirágállomány pedig világviszonylatban is egyedülálló. Fedezze fel megyénk természeti értékeit, tegyen egy kirándulást közvetlen lakókörnyezetében.

Aki természetjárást, kirándulást tervez és úticélt keres, sokszor automatikusan a hegységekben gondolkozik, esetleg a Balaton-felvidékben. Pedig az Alföldön is számos látnivaló akad, az állat- és növényvilágban pedig még rekorderek is találhatók Csongrád-Csanád megyében.

Darvak, gémek és sirályok

Ha védett természeti tájegységekről beszélünk, Csongrád-Csanád megye a Tiszántúl kivételével a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozik. Tajti László tájegységvezető elmondta, ezek egy része szabadon látogatható, sok helyre azonban csak akkor juthatunk be, ha szervezett túravezetéseken veszünk részt.

Tudta? Kevesen tudják, de az Árpád-emlékmű mellett, szinte ugyanakkor egy másik is épült hasonló tematikában. A pusztaszeri Hétvezér-emlékmű obeliszkje a településtől két kilométerre, a tanyák között elrejtve található. Ugyanakkor egy hangulatos kis parkot talál a kunhalom körül mindenki, aki odalátogat, a tájékoztató táblákról pedig minden szükséges információt is beszerezhet róla. Amellett tehát, hogy egy történelmi kirándulás, kedves természetjárás is lehet ennek felfedezése.

– Szegedhez legközelebb a Fehér-tó található, melynek tanösvénye a szatymazi temetődomb mellett indul és a nagy kilátót érintve húzódik végig a nádasok mentén. Ezt bárki szabadon bejárhatja, az élővilágot pedig tájékoztató táblák segítenek megérteni – mondta. A terület legnagyobb látványossága az őszi daruvonulás, melyet azonban csak vezetett túrákon lehet megcsodálni. Érdemes azonban a fő időszakban szinte naponta induló szervezett programokhoz csatlakozni, hiszen az esti behúzásokkor közvetlen közelről figyelhető meg a több tízezres madárcsapat.

A Csaj-tó, mely a Fehér-tóval együtt a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet része, Tömörkény és Csanytelek határában található. A mintegy 1200 hektár kiterjedésű halastórendszer területén hazánk szinte valamennyi gémféléje költ, a 4-es tóegység sirályszigetén pedig a dankasirályok mellett az ország egyik legnagyobb szerecsensirály-kolóniája található. A sirálytelep közvetlen szomszédságában egy körkilátót is kialakítottak, ahonnan közvetlen közelről figyelhető meg a telep zajos élete. De jól érzik itt magukat a parti madarak is: gulipánok és gólyatöcsök is nagy számban fészkelnek a területen. Tajti László elmondta, idén 280 pár gulipán költött a zátonyon, mely a Kárpát-medencei állomány kétharmadát jelenti. A tó egyébként üzemi terület, oda belépni csak engedéllyel rendelkező kísérővel lehetséges.

Több száz faj egy helyen

A szárnyas állatok kedvelői a megye más pontjain is láthatnak különlegességeket. A Csengele határában húzódó Péteri-tó természetes szikes tó, melyből három egységből álló halastórendszert alakítottak ki a homoki ligeterdős, szikes pusztai környezetben. A komplex, vizes élőhely, ahol egyszerre figyelhető meg a rétek, nádasok, erdők és nyílt vizek élővilágai, elsősorban az itt élő mintegy 200 madárfaj miatt áll természetvédelmi oltalom alatt, de rendkívül kiemelkedő a teknőspopulációja is. Tanösvénye 3,5 kilométer hosszú. A Mártélyi Tájvédelmi Körzet fő zoológiai értéke gazdag madárvilága. Eddig 245 madárfajt regisztráltak a területen, hullámtere pedig áradások alatt és után, valamint a környék halastavainak befagyását követően a Dél-Alföld egyik legjelentősebb madár-gyülekezőhelye.

Világviszonylatban is egyedülálló

A természetjárás során nyilvánvalóan az állatok megfigyelése jelenti a legérdekesebb eseményt, nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk a növényvilágot sem. E tekintetben pedig szintén találhatók a megye területén különlegességek.

– Pusztaszeren található Büdös-szék. A fokozottan védett terület a megye legnagyobb összefüggő, érintetlen pusztája – mesélte Tajti László. Ezt ­szintén szervezett túrákon lehet megcsodálni. Az ásotthalmi Csodarét a Duna–Tisza köze déli részének botanikai szempontból legértékesebb védett természeti területe. A négy kilométeres tan­ösvényén végigsétálva számtalan faj megfigyelhető, hiszen 251 növényfajt vettek már itt számba. Ezek közül is kiemelkedő a világviszonylatban egyedülálló mocsári kardvirág több tízezres állománya, de ugyancsak ­említésre érdemes a fokozottan védett egyhajúvirág és a számtalan orchideaféle.