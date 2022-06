– A Körösök tájegysége a romániai Erdély-szigethegységtől egészen a Tiszáig hálózza be a Kárpát-medencét – tudtuk meg Zanócz Róberttől, a túrák szervezésével foglalkozó Százlábú Egyesület koordinátorától. Mint a szakember elmondta, a vendégek számára nagyon fontos információ lehet, hogy a Körösök hazánk legtisztább vizű folyói közé tartoznak. Hozzátette, a vízi közlekedésnek és a vízi túrázásnak komoly hagyományai vannak a térségben, az utóbbi években, lassan évtizedekben pedig komoly előrelépés történt mind a szervezett programok, mind az infrastruktúra területén. A Körösök mentén több kishajó-kikötő, kölcsönzési lehetőség, vendéglátó- és pihenőhelyek szolgálják az érdeklődőket. Szerte a Körösökön évről évre egyre több olyan, a vízi túrázást, a vízi sportokat népszerűsítő nyílt programot hívnak életre, amelyek felejthetetlen élményt nyújtanak a résztvevőknek.

Amazonas-feeling, igazi nyugalom

Kálmán Tibor, Békés polgármestere, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökségi tagja lapunknak elmondta, a Körösök egyik legnagyobb értékét a háborítatlan természet közelsége adja. A köveken sütkérező teknősök, a vadvízi madarak, a récék, a ludak, a ragadozó madarak látványa olyan megismételhetetlen pillanatokkal ajándékozzák meg a túrázókat, amelyeket egyre kevesebb helyen élhetnek át. A kajakokkal, kenukkal, sárkányhajókkal közlekedők vadregényes tájban evezhetnek, miközben alig pár száz méterre haladnak a civilizációtól. Néhány éve a Békés megyébe látogató fiatalok a térség légkörét háborítatlan nyugalma miatt az Amazonos-feeling kifejezéssel illeték, amely érzékelteti azt is, hogy aki feltöltődésre, a 21. század embere számára szokatlan csendre vágyik, az a legjobb helyre érkezik Békésbe.

Számtalan érdekesség a Körösök mentén

A megyén áthalad a Fehér-, a Fekete-, a Kettős-, a Sebes- és a Hármas-Körös. A Fehér-Körös Gyulavárinál érkezik Magyarország területére, és távolabb a Kettős-Körösbe torkollik.

A Fekete-Körös határfolyóként fut be hazánkba a Dénes-majori gátőrház környékén. A folyó kanyarokban gazdag, külső ívei kőszórásosak. A változatos nyomvonalat bal kéz felől 8 kilométeren kísérik a mályvádi erdőterületek, ahol gazdag növény- és állatvilág található. A Fekete-Körös érinti Gyula-Városerdő üdülőtelepét, amely napozásra alkalmas, homokos parttal csalogat. A folyó egyre szélesedő mederben éri el a Kettős-Köröst Szanazugnál.

A Kettős-Körös szanazugi részén számos kikapcsolódási lehetőség, strand, szállás, vendéglátóhely is várja az érkezőket. Innen a túrázók következő állomása a szintén csodálatos panorámát ígérő és remek adottságokkal rendelkező Békési Kishajó-kikötő. A létesítmény közelében található a Dánfoki Üdülőközpont, ahol homokos strand, szálláslehetőségek, vendéglátóhelyek is a vendégek rendelkezésére állnak.

A Békési Kishajó-kikötőből Mezőberény felé folytathatják útjukat a vízi túrázók. Közben érdemes megállni a Bodoki Károly Vízügyi Múzeumnál, illetve a mezőberényi Körös-híd közelében emelt Petőfi-emlékműnél. A költő ugyanis Mezőberényből indult utolsó útjára, Bem táborába. A „kalandorok” ezután Köröstarcsára juthatnak, ahol kishajó-kikötő található, és számtalan egyéb időtöltési lehetőség is elérhető.

A Hármas-Körös hullámtere a Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi területe is egyben. Nem messze az összefolyástól a Félhalmi-holtág hullámtéri befolyócsatornája éri el a folyót. Ha a kirándulók beljebb eveznek ezen a festői lagúnán, a félhalmi I. számú horgásztanyát érik el, ráadásul a Danzug-holtág, a Sirató-holtág, a Torzsás-zugi-holtág is megközelíthető erről a szakaszról. A következő szünetet Gyomaendrőd vízitúra-megállóhelyén tehetik az evezősök. Innen is több holtág felé haladhatnak tovább, ahol számtalan természeti értéket és rekreációs lehetőséget találnak.

A megye egyik legszebb települése, Szarvas is számtalan kincset rejt, érdemes például a térség egyik legkülönlegesebb és leglátványosabb tájára, a Holt-Körösre is időt szánni. A Hármas-Körös megyei szakasza Békésszentandrásnál végződik.

A Sebes-Körös mentén szintén érdemes túrát tenni, mert a táj természeti értékekben különösen gazdag.

Élővíz-csatorna

A közép-békési térség egyik legnagyobb értékét a három várost, Gyulát, Békéscsabát és Békést összekötő Élővíz-csatorna jelenti. A kajakosok, kenusok elmondása szerint egészen egyedi élményt jelent, hogy miközben eveznek, a vízről a települések épített értékei is láthatók, és persze a különleges természeti környezet is remek élményt nyújt.

Különleges építészeti értékek vízről

Az Élővíz-csatorna teljes, mintegy 38 kilométeres hossza bejárható vízen, amihez összesen hat zsilipnél szükséges a vízi járműveket átemelni.

A túrát érdemes Gyuláról, a történelmi fürdőváros egyik patinás részéből, a Csigakertből indítani. A kaland során a résztvevők a folyásirányt követve, könnyű evezéssel haladnak át Gyula belvárosán. Láthatóvá válik egyebek mellett a Gyulai Várfürdő, az egykori különleges kastélykert, a Csigakert, a Mogyoróssy János Városi Könyvtár, a gyönyörű Kapus-híd. Békéscsaba felé haladva Veszénél a csatorna kettéágazik. Jobbra, egy átemelést követően a Gerlai-csatornán evezhetnek Sikony felé a túrázók a Fehér-Körös eredeti ágán. Ez a szakasz számos érdekességet tartogat, vadregényes környezetben fekszik, ugyanakkor nyáron a dúsabb növényzet miatt nehezebb a bejárása.

A másik ág Békéscsaba felé vezet tovább. A városban az Árpád-fürdő, a szoborsétány, a Munkácsy Mihály Múzeum mellett egyaránt elhaladnak a túrázók. A Csabagyöngye Kulturális Központnál lehetőség nyílik a kikötésre, itt érdemes is kiszállni egy kis időre, egy sétát tenni a városban, és megnézni akár a kulturális intézményt, akár a Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvart a kisvonattal. Folytatva az utat a gyönyörű Széchenyi-liget tárul a sportemberek szeme elé.

Innen Békés felé evezhetnek tovább a vízi túrázók. A szakasz különleges famatuzsálemei és egyedi állatvilága egyaránt fokozza a túra élményét. Békésen ismét kettéágazik az Élővíz-csatorna. A Körgát-csatornán alig egy kilométert megtéve közvetlenül Békés-Dánfokra jutnak, ami azért fontos, mert a közelben található a Békési Kishajó-kikötő, ahol át emelheti a Körösre a hajókat.

A felső zsiliptől egyenesen haladva Békés központját érik el. A települést megannyi, a csatornán átívelő hídja miatt a hidak városának is nevezik. A túra a piacot, az Erzsébet-ligetet, a kulturális központot és a hangulatos vendéglőt is érinti.