Abban az évben, amikor a Broadwayn bemutatták a hippi ellenkultúra emblematikus musicaljét, a Hairt, Magyarországon is megmozdult valami. 1968-at írtunk, amikor Szegeden először gyűltek össze az ország minden részéről érkező fiatalok, hogy együtt hallgassák a kor ismert zenekarait, a támogatottak és tűrtek mellett – fura módon cenzúrázás nélkül – a tiltottakat is. 1968-ban Szegeden elindult a hazai fesztiváltörténelem… A több mint ötvenéves múltra visszatekintő Szegedi Ifjúsági Napok színpadára 2022-ben visszatérnek a külföldi világsztárok.

Nagymenőkkel bulizhatsz

Nemzetközi sztárok és egy nagy csokornyi hazai fellépő színesíti az ország legnagyobb nyárzáró bulijának névsorát. A Tisza-parti fesztiválra érkezik mások mellett Jason Derulo, Rag'n'Bone Man, Tom Grennan és Alle Farben, A7S, a Russkaja és a Joyhauser is. A SZIN-t augusztus 24. és 27. között rendezik meg a már megszokott helyen, a napfény városában, az újszegedi Partfürdőn.

– Hét nemzetközi világsztárral és több mint száz hazai kedvenccel várjuk a bulizni vágyókat a fesztiválszezon nyárbúcsúztató eseményén, a Szegedi Ifjúsági Napokon. A korábbi években is egymásnak adták a mikrofont a SZIN-en a nemzetközi sztárok. Míg a 2020-as, elmaradt fesztivál után tavaly a hazai zenészeknek igyekeztünk segíteni a fellépési lehetőséggel, idén már újra visszatér a nemzetközi felhozatal – mondta Kolonics Erika, a SZIN főszervezője.

R'n'B, techno, trance

2022-ben érkezik a SZIN-re korunk egyik legsikeresebb R'n'B- és popelőadója, Jason Derulo, a Human című szuper sikerdalt jegyző Rag'n'Bone Man, aki egy hosszabb szünet után tavaly rukkolt elő új albummal. Szintén tavaly jelentetett meg új lemezt, és most a SZIN-re is elhozza dalait Tom Grennan. Szegedre érkezik a nyár végén a techno, a house és a trance műfajában is otthonosan mozgó Alle Farben is.

A svéd producer, dalszerző-énekes, Alexander Michael Tidebrink Stomberg, aki a Breaking Me című számával végigszántotta az európai toplistákat, és aki A7S néven vált világszerte ismertté, augusztusban a SZIN-en mutatkozik be. Fergeteges ska-punk zenéjével ugyancsak Szegedre érkezik a Russkaja zenekar.

Hazai kedvencek

A fellépők sora hosszú: Majka & Curtis, a Bagossy Brothers Company, BSW, a Wellhello, a Follow The Flow, a Punnany Massif, a Vad Fruttik, a 30Y, ByeAlex és a Slepp, Alee, a Honeybeast, Horváth Tamás, Azahriah, a Carson Coma, Krúbi, a Bëlga, az Esti Kornél, Manuel, a Lóci játszik, Dzsúdló, az Elefánt, a Bohemian Betyars, a Road, a Supernem, a Fish! és a Csaknekedkislány.

Nélkülük nem az igazi

Jön a Halott Pénz, a Magna Cum Laude, Valmar, Metzker Viktória, Dorogi Péter egy debütáló koncerttel, KKevin, Kies, a Margaret Island, az Ivan and the Parazol, a Nemazalány x Sofi, az Analog Balaton, az Aurevoir, Burai, Joerjunior, a New Level Empire, Paulina, a Szabó Balázs Bandája, a The Biebers, a Vad Fruttik, a 4S Street, Bruno & Spacc, a Hűvös, a Kultúrkör, Miskovits, Tóth Andi, a Random Trip, a Necc Party, Beton.Hofi. Még nincs vége: Ganxsta Zolee és a Kartel, G.W.M., a Hősök, LilG, Lmen Prala, valamint a Paddy and the Rats és még sokan mások.