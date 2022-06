Magyar nagyjaink szobrai és a Szegedi Tudományegyetem impozáns épületegyüttese övezi a velencei Szent Márk térrel megegyező nagyságú, kockakővel kirakott teret, amelynek éke a szegedi Dóm. A fogadalmi templom a nagy árvíz utáni összefogásból született, és hosszú évek munkája nyomán vált a modern Szeged jelképévé. 91 méterre magasodó tornyainak árnyékában 91 évvel ezelőtt gyúltak fel először a Szegedi Szabadtéri Játékok fényei.

Színháztörténetet író bemutatók

1931-ben indult útjára a színházi fesztivál, a Salzburgi Ünnepi Játékok mintájára, a Magyar passió című misztériumjátékkal. Két évre rá Madách műve, Az ember tragédiája is színre került – a kultúrtörténeti jelentőségű, grandiózus színrevitel a darabot a Szabadtéri máig egyik legnagyobb hatású prózai előadásává tette.

Bár a II. világháború miatt megtorpant a Szabadtéri, 1959-ben újult erővel éledt fel az azóta is minden évben, töretlen sikerrel megrendezett fesztivál. Évről évre otthont ad a hazai és a nemzetközi dráma- és operairodalom legizgalmasabb előadásainak, legkedveltebb operettjeinek, hagyományos és újító szellemű balett-, kortárstánc- és népitánc-játékoknak. A West Side Story 1965-ös bemutatója után a musicalműfaj is bekerült a Szabadtéri repertoárjába. A nyári fesztivál története mára összefonódik a leismertebb musicalek és rockoperák hazai sorsával: Jézus Krisztus szupersztár, István, a király, A nyomorultak, Elisabeth, és a sor csak folytatódik…

Újdonság az újszegedi színpad kínálatában

Ma már az impozáns Dóm téri mellett az Erzsébet-liget fái között megbújó, meghitt újszegedi színpad is bevett játszóhelye a Szabadtérinek. Ez a hangulatos helyszín ad otthont az évad fő újdonságának: idén először színvonalas koncertek színesítik a programkínálatot. A sorozat a Boban Marković Orkestarral veszi kezdetét. Ezután a Budapest Bár hangolja újra a régi idők kedvenc muzsikáit, majd Dés László és vendégei, Básti Juli és Nagy Ervin adják elő a Liszt- és Kossuth-díjas művész legnépszerűbb dalait a lombok alatt. A dal a miénk című esten Presser Gábor, Karácsony János és a Csík zenekar hív műfajközi utazásra, végül Rost Andrea és vendégei zárják az újszegedi nyarat, ellátogatva az opera mellett a könnyű- és a népzene világába is.

Érkezik a Chicago és a Mamma Mia!

Színházi csemegékben sem lesz hiány: a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Szabadság, szerelem! ‒ Petőfi, a vitéz című tánc-szín-játéka legnagyobb költőnk kalandjait idézi. Nagyszabású bemutatóként látható lesz az ország legnagyobb csillagtetős színpadán Verdi La Traviatája, valamint a világ egyik legnépszerűbb musicalje, a Chicago is. A Madách Színház Mamma Mia!-ja világslágerekkel és vadonatúj szereposztással tér vissza a Dóm térre.

Az újszegedi bemutatók sorát a PS Produkció lenyűgöző musicalje, a hosszú kihagyás után először színre kerülő Sakk (Chess) nyitja, majd a Játékszín feszült krimije, A dominógyilkosság jön sztárszereposztásban. Az Omega-rajongók szívét az ExperiDance Gyöngyhajú lány balladája című szerelmes musicalje dobogtatja meg, a Veres 1 Színház pedig az Anconai szerelmesekkel varázsol tengerparti hangulatot a Ligetbe.

A Játékok ötletét először Juhász Gyula szegedi költő vetette fel, majd az akkori politikai és kulturális élet meghatározó alakjai – mint Klebelsberg Kunó – is felkarolták.